No Man's Sky Beyond : la nouvelle mise à jour sera déployée le 14 août

Intitulé, ce chapitre inédit sera mis en ligne gratuitement dès. Encore une fois, la composante multijoueurs sera au centre de ce patch. Le jeu en ligne va se densifier en offrant aux joueurs la possibilité de se retrouver n'importe où dans l'univers. De nouvelles interactions sociales seront à disposition de l'utilisateur qui pourra alors partir explorer plus facilement les planètes du jeu avec un ou plusieurs amis.L'autre aspect important dese trouve du côté de la réalité virtuelle . En effet,. Cette manière de jouer renforcera la sensation d'immersion tout en apportant plus de précision à la visée. Bien entendu, les vaisseaux pourront être pilotés en réalité virtuelle. De quoi ravir les amoureux de science-fiction.Il s'agit de la mise à jour la plus ambitieuse jamais créée pour. Les développeurs de chez Hello Games ont tout de même rappelé que la dimension multijoueurs de leur titre n'en fait pas pour autant un MMO. Aucun abonnement n'est requis pour jouer et des microtransactions ne seront pas ajoutées.