No Man's Sky : une grosse mise à jour gratuite atterrira cet été

Beyond sera la mise à jour la plus ambitieuse du jeu

Pour une expérience totalement connectée

ne va pas s'arrêter en si bon chemin et promet déjà un énorme patch pour l'été 2019. Le jeu risque encore de drastiquement changer de forme et devrait renforcer son aspect multijoueur.Avec No Man's Sky: Next l'année dernière, les développeurs anglais ont enfin incorporé une vraie composanteà leur titre galactique.Si plusieurs millions de joueurs se sont relancés dans cet univers infini grâce à ce patch salvateur, le jeu ne compte pas en rester là et le rendez-vous est déjà pris pour l'été prochain, période à laquelle la mise à joursera mise en ligne pour tout le monde gratuitement.C'est via une très courte bande-annonce que Hello Games a officialisé ce patch. Ce dernier contiendra pas moins de, qui débarqueront donc simultanément sur consoles et PC. Dans un communiqué, les créateurs du jeu ont précisé la nature de l'un de ces trois « chapitres » intitulé. Comme son nom l'indique, c'est le multijoueur qui sera à l'honneur et le studio a détaillé sa vision pour ce nouvel ajout.», peut-on lire sur le blog de Hello Games . «».Pour terminer, les développeurs précisent que No Man's Sky: Beyond est la mise à jourpour le jeu. Maintenant, il nous faut patienter pour en apprendre plus sur les deux autres chapitres de cette update. Rendez-vous aux confins de la galaxie cet été !