Stardew Valley enfin sur Android... et vous pouvez transférer votre ferme depuis votre PC

Comment retrouver ses sauvegardes sur PC ou Mac ?

Comment les transférer sur Android ?

Initialement lancé sur PC, en 2016, puis sur Xbox One et PS4, et enfin sur Switch en fin d'année 2017, arrive donc sur Android en cette mi-mars 2019 . Proposé à 7,99 dollars outre-Atlantique et à 8,99 euros par chez nous, le jeu de gestion d'Éric Barone pèse 111 Mo sur l'OS mobile de Google. En lançant l'application, il est possible de débuter une nouvelle partie... ou d'en charger une ancienne. Particularité plaisante de ce portage Android, importer une sauvegarde PC ou Mac est permis. Voici comment s'y prendre.Pour y parvenir, il est nécessaire de s'enfoncer un peu dans les fichiers PC ou Mac afin de localiser ladite sauvegarde. Sous Windows, il faut passer par l'explorateur de fichier, aller dans barre d'adresse et taper « %AppData%StardewValleySaves » afin d'accéder directement au contenu recherché.Sous macOC, la démarche est semblable, mais il faudra cette fois se tourner vers le fidèle Finder, pour lancer une recherche « Aller au dossier » (Maj+Command+G) et enfin entrer la requête : « ~/.config/StardewValley/Saves ».Une fois les dossiers contenant les sauvegardes Stardew Valley identifiées sur PC ou Mac (un dossier par sauvegarde normalement), le transfert vers Android peut être opéré. Il faut alors copier ce ou ces dossiers(s) dans le répertoire Stardew Valley de son appareil Android (présent dans « Android Internal Storage »), et ce après avoir connecté son smartphone ou sa tablette à l'ordinateur, bien évidemment.La suite des opérations est simple. Il ne reste plus qu'à lancer Stardew Valley sur son terminal Android et charger une partie pour retrouver ses sauvegardes PC ou Mac.