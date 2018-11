No Man's Sky annonce sa prochaine mise à jour majeure nommée "Visions"

Pour une galaxie encore plus immersive



© Hello Games

Au départ, ce patch 1.75 ne devait embarquer que des correctifs pour améliorer l'expérience de jeu. C'était sans compter sur la passion des développeurs du studio Hello Games. Si plusieurs optimisations au niveau des missions, de l'interface ou encore des graphismes seront bien de la partie, l'important est ailleurs.En effet, « Visions » va introduire des biomes inédits, avec de nouvelles créatures aux formes peu habituelles. Les nuages, l'herbe ou encore l'eau auront aussi droit à plus de variantes afin d'obtenir un aspect plus « alien ». Il sera donc possible de découvrir des océans rouges, d'admirer des arcs-en-ciel ou de trouver des formes de vie qui ressemblent à des rochers.La bande annonce dévoilée aujourd'hui nous apprend aussi que l'archéologie sera plus travaillée et que des ossements d'animaux disparus pourront être déterrés. De nouveaux artefacts et trophées apparaîtront également, sans compter la présence de matériaux très rares durant les tempêtes. Les cargos écrasés au sol seront à présent générés aléatoirement afin d'obtenir plus de variété dans leur design.La mise à jour « Visions » de No Man's Sky sera déployée dès le 22 novembre sur PS4, PC et Xbox One.