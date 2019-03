Facebook ouvre une section dédiée aux jeux vidéo et veut attirer les streamers

Facebook se lance dans le gaming avec Twitch comme cible à abattre

Il va maintenant falloir convaincre les streamers et les joueurs

Source : TechCrunch

Il ne manquait plus que Facebook dans la grande bataille duque vont se livrer les GAFA dans les prochains mois. Le réseau de Mark Zuckerberg commence à proposer à ses abonnés une section dédiée auDisponible directement depuis la page d'accueil du site ou de l'application mobile, elle permet de trouver des jeux disponibles sur la plateforme et d'y jouer immédiatement avec ses amis, mais également de connecter plus facilement les utilisateurs du réseau et les streamers.Car si Facebook ne va pas se battre avec Google et Microsoft sur le terrain du développement de jeux vidéo, la firme souhaite concurrencer frontalement, la plateforme leader dans la diffusion de vidéos de jeux et d'e-sport.Pour attirer tout ou partie des streamers les plus populaires du moment, Facebook promet par rapport à son principal concurrent des commissions bien moins élevées sur les dons envoyés par les joueurs à leurs vidéastes préférés. Le réseau social propose une gamme comprise entre 5 et 30 % de commission et les frais liés aux abonnements seraient fixés à 30 %, contre près de 50 % pour Twitch.Lespourraient donc maximiser leurs revenus mais il sera très difficile, s'ils prennent la décision de migrer vers Facebook, d'attirer l'ensemble de leurs communautés. Les joueurs restent très attachés à Twitch pour son positionnement et ses fonctionnalités tournés entièrement vers le jeu vidéo.Une simple copie, sans innovations, aura du mal à convaincre des vidéastes déjà très installés. L'image de Facebook, engluée dans ses affaires de fuites de données personnelles, n'aide pas.Facebook a pour lui sa communauté, très impressionnante, de 700 millions de membres qui jouent à des jeux sur la plateforme ou regardent des vidéos en lien avec le. Le réseau social, pour séparer clairement son activité gaming du reste de ses services, va également proposer une nouvelle application Android dédiée, la précédente lancée l'année dernière n'ayant pas été un franc succès avec seulement 100 000 téléchargements.