Borderlands 3 contiendra des microtransactions... mais seulement pour les cosmétiques

De nombreuses vidéos ont été publiées sur la toile et si ce troisième semble conserver la structure de ses prédécesseurs, plusieurs questions, en particulier au niveau des, ont été soulevées par les joueurs.En parallèle de l'événement visant à dévoiler les premières images de gameplay (vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation à cette adresse ), les développeurs dese sont longuement exprimés sur le contenu de leur FPS totalement déjanté.Après trois épisode (en comptabilisant), la recette est bien connue, mais l'ombre desplanait au-dessus du titre édité par 2K.Fort heureusement, le directeur créatif du jeu Paul Sage a déclaré sur PC Gamer que Borderlands 3 aura uniquement droit à. Il sera donc impossible de gagner plus d'expérience ou d'obtenir des armes surpuissantes en dépensant quelques euros. Les joueurs ne seront alors pas confrontés aux éternelles loot boxes ou à une monnaie premium.Cependant, Borderlands 3 accueillera tout de mêmeaprès son lancement et un season pass est déjà à l'ordre du jour. Ce dernier embarquera quatre packs d'histoires et pourra être obtenu via l'édition Super Deluxe ou séparément.Le jeu sortira le 13 septembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC, via l' Epic Game Store