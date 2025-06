Avec son format 32:9 et sa définition Dual UHD (7680 x 2160 pixels), l’équivalent de deux écrans 4K côte à côte, le TCL 57R94 est sans aucun doute l'écran gaming le plus ambitieux du constructeur à ce jour.



TCL mise ainsi sur l'immersion, avec une courbure prononcée de 1000R, pour littéralement envelopper le champ de vision. La dalle, de type Fast-HVA, repose quant à elle sur la technologie QD-Mini LED de TCL, celle-là même qui équipe ses téléviseurs, comme le C89K. Elle profite d'un total 2304 zones de gradation locale et une certification DisplayHDR 1400 qui promet des contrastes saisissants et une luminosité explosive et maîtrisée pour les jeux en HDR.