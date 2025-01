Si l’idée de jouer sur un tel moniteur vous fait saliver, vous n’êtes pas seul. Le fabricant chinois marque les esprits en proposant tout simplement le premier moniteur gaming au monde délivrant un taux de rafraîchissement de 750 Hz. Rares sont les modèles actuels qui franchissent la barre des 400 Hz. La majorité des écrans gaming plafonne encore à 240 Hz ou 360 Hz, alors 750 Hz, c'est saut dans l'inconnu.

Reste qu’une configuration ultra-performante sera indispensable pour exploiter pleinement ces 750 Hz. On peut également s’interroger sur la véritable différence de perception que l’on peut observer entre un tel moniteur et ceux plus classiques affichant 360 Hz. Car l’expérience de jeu ne se résume pas seulement au taux de rafraîchissement, la technologie d’affichage joue aussi un rôle crucial.