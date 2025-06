Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, tout le monde n'est pas encore passé à la nouvelle génération de consoles du côté de Xbox. Pas plus tard qu'hier, des joueurs, visiblement restés attachés à leur bonne vieille Xbox 360, ont remarqué que Microsoft avait publié un fichier de mise à jour sur leur ancienne console. Si ce patch a pour principal objectif de corriger un problème d'affichage lié l'interface, il réserve malgré tout une petite surprise aux utilisateurs de la console.

En effet, le dashboard de la machine affiche désormais deux publicités qui étaient jusqu'alors totalement absentes de l'écran d'accueil. Ainsi, si vous allumez votre Xbox 360 et que vous la mettez à jour, vous remarquerez que ces deux publicités font la promotion des Xbox Series X et Xbox Series S. Comme rapporté par Kotaku, le premier encart se contente d'afficher une simple image montrant les dernières consoles sorties. Le second, quant à lui, n'est ni plus ni moins qu'un QR code redirigeant les utilisateurs sur le site officiel de Xbox.