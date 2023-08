Vous utilisez encore votre Xbox 360 ? Prenez garde à la fermeture du store !

Cette fois, ça y est. Sept ans après avoir mis un point final à la production de la Xbox 360, Microsoft vient d'annoncer que le store de la console et le site internet dédié fermeront leurs portes le 29 juillet 2024. Les utilisateurs ont donc encore un peu plus de onze mois pour en profiter, mais une fois cette date passée, il ne sera plus possible d'acheter des jeux ou du contenu additionnel sur la boutique. De la même manière et à la même date, l'application Microsoft Films & TV cessera de fonctionner sur Xbox 360.

« Beaucoup de choses ont changé depuis le lancement de la Xbox 360 en 2005. La technologie a évolué, les attentes des joueurs ont changé et nous nous concentrons sur le fait de faire de la Xbox Series X|S le meilleur endroit pour jouer aujourd'hui et à l'avenir. »

Cependant, tout n'est pas perdu, loin de là. Tout le contenu déjà acheté restera disponible et jouable, et ce peu importe la génération grâce à la rétrocompatibilité. De plus, la fin du store Xbox 360 ne signifie pas que les jeux vont disparaître, puisque tous les titres Xbox et Xbox 360 pourront être acquis sur les boutiques Xbox One et Xbox Series. À condition de posséder une Xbox One ou une Xbox Series, la fermeture de la boutique Xbox 360 ne devrait pas avoir un gros impact.