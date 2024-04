Microsoft va bientôt faire disparaître vos anciennes captures Xbox, voici comment les conserver

Depuis une dizaine d'années, le partage du contenu a pris une place importante auprès des joueurs. Le développement du streaming et des réseaux sociaux a motivé les joueurs à partager leurs expériences de jeu, que ce soit à travers des lives ou la publication de photos et de vidéos.

Les consoliers et les éditeurs ont donc intégré des outils de partage et de captures, autrefois coûteux et réservés aux professionnels. Cependant, le stockage en ligne de toutes ces vidéos et images capturées est un sujet, duquel s'est assez récemment emparé Microsoft.