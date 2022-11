Xbox : Microsoft fait le ménage dans les comptes (et il ne fait pas bon se faire bannir)

Aujourd'hui, le service Xbox Live accueille, selon le rapport, pas moins de 3 milliards de comptes. Mais, comme dans toute communauté en ligne, on y retrouve des moutons noirs et des bots. Dans un souci de transparence, Xbox a donc fait part des actions prises pour proposer un espace en ligne plus sain, avec ou sans l'aide des joueuses et joueurs.

Ainsi, dans la première moitié de l'année 2022, 4,33 millions de bannissements dits « proactifs » ont été réalisés. Ceux-ci s'attaquent principalement aux faux comptes ou à des comptes compromis. Ils représenteraient 57 % des actions entreprises en interne pour bannir des comptes compromettants.

Ces actions sont visiblement récentes, car Xbox Live a auparavant fonctionné majoritairement via des bannissements dits « réactifs », en fonction des reports envoyés par la communauté. À ce titre, le rapport de transparence indique que 2,24 millions de comptes ont été bannis dans la seconde moitié de l'année 2021 à la suite de signalements.

Lesdits signalements se concentraient principalement sur deux griefs : la tricherie et autres conduites inappropriées (43 % des reports), et la communication abusive (46 %). Le rapport de Xbox précise que, dans la seconde moitié de l'année 2020, pas moins de 59,65 millions de signalements ont été réalisés par la communauté.