Crise énergétique : activer le mode éco sur votre Xbox Series pourrait vous faire économiser 5€/mois

Cela n'a sans doute échappé à personne, les prix de l'énergie risquent de s'envoler dans les mois à venir. Et s'il n'existe pas de solution miracle pour échapper à cette inéluctable hausse des tarifs, des petits gestes du quotidien peuvent légèrement diminuer la consommation de chacun. Une affirmation qui se vérifie aussi du côté des consoles de jeu.

Ainsi, comme le précise The Verge dans un récent article, les Xbox Series X et S ont une consommation en électricité assez importante même lorsqu'elles paraissent éteintes. En utilisant le mode Démarrage instantané, ces consoles peuvent assez logiquement démarrer plus rapidement et reprendre un jeu instantanément. C'est pour le moins pratique mais pas sans conséquences sur la facture d'électricité.