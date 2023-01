Xbox : comment la prochaine mise à jour va rendre votre console plus... écolo

Grâce à sa connexion internet et aux données régionales sur l’intensité carbone, la Xbox va programmer les mises à jour des jeux, des applications et du système à certaines heures pendant le créneau nocturne de maintenance.

« À titre d’exemple, au lieu de sortir de veille à un horaire aléatoire de la nuit, entre 2 h et 6 h du matin, votre Xbox choisira une heure lors de laquelle elle pourra utiliser le plus possible d’énergie renouvelable dans votre région. Cela réduira la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de CO 2 , et pourra potentiellement vous faire économiser de l’argent », explique Microsoft.