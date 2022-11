Xbox : comment faire partie des premiers à profiter des nouveautés sur la console ?

Découvrir les nouveautés déployées sur Xbox avant qu'elles ne soient publiques… et avant même que les Insiders éligibles aux programmes Omega, Delta, et Beta n'y aient accès. C'est à cela que peuvent prétendre les membres du programme Insider ayant été choisis pour accéder aux nouveautés testées en Alpha et « Alpha Skip-Ahead ». Si vous avez de la chance, que vous remplissez les conditions requises, et surtout si vous êtes motivés, vous pourriez bientôt en faire partie.