Windows 11 : la version Dev va devenir instable, il est temps de passer à la Bêta

S'il est actuellement possible de tester la version 21H2 qui doit être proposée au grand public dans moins de deux mois sur le canal Bêta, Microsoft souhaite utiliser le canal Developer pour éprouver différentes innovations et autres expérimentations. Or, celles-ci ne seraient dans tous les cas pas déployées avant le deuxième semestre 2022 dans une mise à jour nommée 22H2 selon Windows Latest, et leur mise à l'épreuve pourrait bien ne pas être de tout repos.

Les plus casse-cou ou chevronnés pourront donc demeurer sur la version Dev. Mais ceux qui veulent seulement tester la version standard de Windows 11 (21H2) sont vivement encouragés à changer de canal et à se tourner vers la version Bêta.

Si vous êtes actuellement sur le canal Dev, vous pouvez facilement changer pour le Bêta. D'après la procédure proposée par Windows Latest, il vous suffit d'ouvrir les paramètres Windows, de cliquer sur Windows Update, de sélectionner le programme Insider Windows, puis de choisir le canal Bêta dans le menu déroulant de la section « Choisissez vos paramètres ».