PlayStation Store : avec l'arrêt du service sur PS3, PSP et Vita, 2200 jeux vont disparaître

Toujours selon les données (approximatives) recueillies par VGC, environ 630 jeux dématérialisés ne seront plus achetables sur Vita, 730 sur PS3, 293 de la gamme PlayStation Minis, 336 PS2 Classics et 260 PS1 Classics. Pour des machines comme la PS Vita, la PSP et encore plus sa version sans lecteur UMD nommée PSP Go, il deviendra très difficile de se procurer des jeux puisque ces derniers ont logiquement disparu des commerces.



Quant à l'arrêt du PlayStation Store sur PS3, il fera des consoles Xbox les seuls supports (en dehors du PC) accueillant des softs tels que Beyond Good & Evil HD, Lara Croft et le Gardien de la lumière, Far Cry 3: Blood Dragon et Bionic Commando.