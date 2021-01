Sony cesse progressivement la production de nombreux modèles PS4

Alors que la PS4 avait très largement remporté la bataille contre la Xbox One de la génération précédente avec plus de 110 millions d'unités vendues dans le monde en sept ans d'exercice (contre 48 millions pour la Xbox One), il semble être temps pour elle de laisser la place à sa cadette.

C'est en tout cas ce que suggèrent de nombreux revendeurs ces dernières semaines. Le site du magasin officiel américain PlayStation Plus, créé en 2019, statuait en décembre que les stocks de PS4 Pro ne seraient plus renfloués.

Une autre note d'un revendeur japonais, traduite par Cheesemeister sur Twitter, abonde dans le même sens en annonçant la fin des stocks pour de nombreux modèles PS4 et PS4 Pro.