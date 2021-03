Sony : les store PS3, PS Vita et PSP pourraient fermer leurs portes en juillet

Selon des rumeurs colportées par The Gamer, Sony aurait pris la décision de fermer les portes des boutiques numériques des consoles PS3, PSP et PS Vita. Cette fermeture serait d'ores et déjà programmée pour le 2 juillet en ce qui concerne les PS3 et PSP, et le 27 août pour la PS Vita.

En d'autres termes, cela signifie qu'à ces dates, il ne sera plus possible d'acheter le moindre jeu ou le moindre DLC depuis le PS Store des consoles en question. Il faudra alors s'en remettre uniquement aux jeux en version physique… et tant pis pour les détenteurs de PSP GO.