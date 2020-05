Les Days of Play reviennent chez Playstation du 25 mai au 17 juin

Bien que la situation actuelle a impacté le calendrier des soldes et autres French days, certaines offres promotionnelles semblent garder leurs habitudes, notamment chez Sony, qui annonce le maintien de l'édition 2020 des « Days of Play ».

Cet événement se déroule chaque année de fin mai à début juin et permet aux joueurs de bénéficier d'offres très intéressantes sur des jeux, consoles et accessoires PS4. Et si de nombreuses offres sont exclusives au Playstation Store, les joueurs peuvent également bénéficier des offres d'autres revendeurs.