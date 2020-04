PS Plus : Cities : Skyline et Farming simulator 2019 sont les jeux du mois de mai

À défaut de pouvoir sortir, évadons-nous

L’un propose de développer son activité agricole, l’autre de construire une mégapole à son image.

Les deux jeux proposés ce mois-ci par Sony font la part belle à la créativité, et devraient permettre à bon nombre des abonnés du PS Plus de changer un peu d’air en ces temps de confinement.

Uncharted 4 : A Thief’s End et DIRT Rally 2.0, les deux jeux actuellement disponibles via le PS Plus, sont encore téléchargeables jusqu’au 4 mai prochain. Date à laquelle Farming Simulator et Cities : Skylines prendront donc la relève.