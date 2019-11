Death Stranding, numéro 1 des ventes en France, devant Call of Duty: Modern Warfare

Death Stranding relègue Call of Duty: Modern Warfare à la deuxième place

🏆Le top 5 des meilleures ventes de #JeuxVidéo en France en S44 est disponible ! Découvrez-le ici : https://t.co/9z8YtXDcjr 🎮 pic.twitter.com/QmvtuZtms7 — SELL (@SELL_JeuxVideo) November 18, 2019

Source : SELL

Comme chaque semaine, le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) publie le « Top 5 » des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus dans l'hexagone. Sont comptabilisés, pour cette semaine 44 de l'année 2019, les exemplaires physiques et non les titres écoulés en dématérialisé.En première position, on retrouve donc la production de Hideo Kojima, OVNI de cette fin d'année :, qui ne fait pourtant l'unanimité ni chez les joueurs ni chez la critique (chez Clubic, nous l'avons beaucoup aimé ). Cette première place signe une belle performance pour le jeu, disponible en exclusivité sur PS4, en attendant une version PC pour 2020 Dans ce Top,est suivi par Call of Duty: Modern Warfare sur PS4, qui, s'il ne réinvente pas le genre, reste très solide. Luigi's Mansion 3 , la dernière grosse sortie de Nintendo sur sa Switch, vient compléter le podium etsur PS4 prend la quatrième place. La licence continue effectivement de se vendre malgré des critiques négatives. Ici, on l'a même crédité d'un maigre 2/5 . Enfin, FIFA 20 sur PS4 clôt ce Top 5, sans réelle surprise.