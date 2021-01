The Medium : peu avant sa sortie, l'intrigant jeu horrifique s'illustre dans 14 minutes de gameplay

Dès les premiers instants de cette séquence de gameplay, il est difficile de ne pas voir une ressemblance entre The Medium et Silent Hill. Qu'il s'agisse des angles de caméra, de la mise en scène glauque et oppressante, et même de l'interface ou de la carte des lieux, le jeu transpire l'hommage à un monument du jeu horrifique, ce qui devrait satisfaire bien des fans en manque de Silent Hill ces dernières années.

Là où The Medium dispose de son propre twist spirituel, c'est que Marianne, la protagoniste, est capable grâce à ses dons de médium de franchir le voile entre le monde réel et le monde des esprits. D'abord limitée dans ses déplacements par des considérations bassement matérielles, elle sera par la suite capable de quitter son enveloppe charnelle pour interagir pleinement avec le monde des esprits.

Cette dualité des plans lui permettra de l'aider à progresser dans le monde réel, et vice-versa. L'occasion au travers du monde des esprits de pleinement s'abandonner à l'ambiance délicieusement horrifique du titre. Mais le monde réel est-il vraiment à l'abri de l'intrusion des esprits ?