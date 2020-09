Prince of Persia : Ubisoft travaillerait bien sur un remake de l'opus «Les Sables du Temps»

Quoi qu'il en soit, nous devrions en apprendre plus dans quelques heures. Selon d'autres rumeurs, ce remake de Prince of Persia ne devrait pas sortir cette année. C'est plutôt logique puisque les prochains mois seront chargés pour Ubisoft avec les sorties de Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et Immortals: Fenyx Rising. De son côté, Far Cry 6 arrivera le 18 février 2021.