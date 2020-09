Un nouvel Ubisoft Forward aura lieu le 10 septembre

L'éditeur français a donc annoncé que son second Ubisoft Forward de 2020 aura lieu le jeudi 10 septembre à partir de 21h00, heure de Paris. Le live débutera dès 20h00 avec quelques informations concernant l'avenir de Brawlhalla, Ghost Recon Breakpoint et bien plus encore. Cette première heure sera donc consacrée aux mises à jour qui seront déployées dans les jeux sensiblement moins populaires de la société française.