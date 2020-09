Immortals Fenyx Rising : le jeu d'Ubisoft fuite via le Microsoft Store

Ainsi, Immortals Fenyx Rising est développé par les créateurs de Assassin's Creed Odyssey chez Ubisoft Québec. Le soft proposera un monde ouvert dans lequel la mythologie grecque sera au centre de l'intrigue. Nous y affronterons des créatures emblématiques comme Méduse ou encore les cyclopes et, contrairement à un certain God of War, il va falloir sauver les dieux grecs.