Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sortira en janvier

Les développeurs ont précisé que le gameplay et la caméra ont également été retravaillés au passage. Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sortira le 21 janvier 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Contrairement à ce qu'indiquait un tweet finalement supprimé de l'éditeur, le titre n'est vraisemblablement pas prévu sur les consoles next-gen.