Le film Borderlands a trouvé son Roland, en la personne de Kevin Hart

Le réalisateur Eli Roth déclare lui-même que ce rôle sera différent pour Kevin Hart, mais qu'il est ravi de montrer au public un aspect de l'acteur qu'il n'a jamais dévoilé jusqu'à présent.

Quoiqu'il en soit, de nombreux personnages de Borderlands doivent encore trouver leurs acteurs et actrices. Une annonce de The Rock en Brick semble aujourd'hui toujours plus plausible avec l'arrivée de son compère de Jumanji…