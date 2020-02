L'univers de Borderlands va être adapté en film (par Eli Roth)

Borderlands, the Movie ?

Source : The Verge

En effet, Eli Roth a annoncé officiellement être en charge du projet cinématographique d'un certain Borderlands Alors que l'on apprenait il y a quelques jours que Sonic The Hedgehog venait de détrônerau box-office, les gamers du monde entier peuvent aujourd'hui se réjouir (ou pas) de l'adaptation à venir de la licenceLe réalisateur Eli Roth (...) a effectivement tenu à annoncer la nouvelle via son compte Twitter, en postant un somptueux montage de son visage, intégré dans l'univers deVisiblement très excité par ce nouveau projet, Eli Roth déclare être impatient «».À noter que Randy Pitchford, l'un des créateurs de Gearbox Software, sera également producteur exécutif du film. Ce dernier devrait donc veiller à ce que cette adaptation cinématographique respecte un minimum le jeu vidéo.Rappelons que le premiera vu le jour en 2009, et que deux autres épisodes ont été lancés depuis. En 2015, les joueurs ont également pu découvrir unà la sauce Telltale Games, baptisé. Reste à savoir maintenant quelle tournure prendra le film...