Lancée sur les téléviseurs LG aujourd'hui même, Ligue 1+ se distingue par une offre complète, pensée pour les passionnés. En plus des rencontres diffusées en direct et en exclusivité, l’application propose trois émissions originales en live : "Kick Off" pour lancer le week-end dès le vendredi, "90+1" le samedi soir, et "Le Club" en préambule de la grande affiche du dimanche soir.