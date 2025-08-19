Bonne nouvelle pour les propriétaires de TV LG : WebOS intègre désormais l’application Ligue 1+ à son écosystème. Disponible sur les Smart TV LG sorties à partir de 2021, cette nouvelle plateforme permet aux amateurs de football de suivre jusqu’à 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s en direct chaque week-end.
Lancée sur les téléviseurs LG aujourd'hui même, Ligue 1+ se distingue par une offre complète, pensée pour les passionnés. En plus des rencontres diffusées en direct et en exclusivité, l’application propose trois émissions originales en live : "Kick Off" pour lancer le week-end dès le vendredi, "90+1" le samedi soir, et "Le Club" en préambule de la grande affiche du dimanche soir.
Un abonnement lancé à 9,99 € par mois
Parmi les contenus proposés, on retrouve également les 10 plus belles affiches de la saison, le Trophée des Champions, le multiplex de la dernière journée ainsi que les barrages de fin de saison. L’application nécessite un abonnement payant, avec une offre de lancement fixée à 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 14,99 €/mois avec engagement de 12 mois.
L’installation se fait directement depuis lstore d'application de LG, accessible depuis l’écran d’accueil webOS. Une fois connecté à son compte, l’utilisateur bénéficie d’une interface fluide, avec une navigation intuitive pour accéder aux matchs et aux replays.
Avec cette nouvelle intégration, LG continue d’étoffer son offre de contenus locaux et exclusifs, renforçant l’attrait de sa plateforme face à la concurrence.
Source : communiqué de presse