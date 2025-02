Jusqu’à présent, pour profiter d’un éclairage dynamique avec des éclairages Philips Hue, il était nécessaire d’investir dans un boîtier Hue Sync Box, qui ne fonctionnait qu’avec des appareils connectés en HDMI.



Désormais, l’application gère automatiquement la synchronisation avec toutes les sources du téléviseur, y compris les services de streaming, les consoles de jeu et la TNT. Jusqu’à 10 lumières Philips Hue peuvent être associées et réagir en temps réel aux couleurs de l’image. Compatible avec Dolby Vision et les résolutions jusqu’à 8K, cette solution permet de profiter d’un effet Ambilight sur les téléviseurs concernés. Reste à savoir quels modèles sont réellement concernés, mais aussi le prix de cette solution.