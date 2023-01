Philips Hue : vous ne devinerez jamais combien coute l'app pour synchroniser vos lumières et votre TV

Nous avions testé le très bon Philips Hue Gradiant Lightstrip, un ruban LED qui s'installe au dos du téléviseur et permet de refléter au plus précis les couleurs affichées sur l'écran de son téléviseur.

Pour que la synchronisation s'effectue, Philips propose un boitier, le Philips Hue Play HDMI Sync Box, qui permet de faire la passerelle entre le téléviseur et le ruban LED, et il faut dire que nous avions été moins convaincus par cette solution. Outre une ergonomie largement perfectible, avec le besoin d'installer une application dédiée (ce n'est plus le cas aujourd'hui), l'accessoire proposé par la marque était proposé à un prix particulièrement onéreux de près de 250 euros.

Philips Hue proposera dans les prochaines semaines une nouvelle solution plus facile à mettre en œuvre pour accéder à un éclairage synchronisé entre son téléviseur et ses ampoules, mais là encore, le prix pique un peu.