Nanoleaf taquine l'Ambilight avec ce nouveau kit destiné au salon

Depuis quelques années déjà, la société Nanoleaf propose des solutions d'éclairage intelligentes qui fonctionnent de concert avec Apple HomeKit, Google, Alexa, SmartThings, etc. En plus de ses Bulbs, Lines et autres Lightstrips, la marque a présenté au CES 2023 un kit lumineux qui pourrait bien faire de l'ombre au célèbre Ambilight.