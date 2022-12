Allo MSI ? L'Ambilight... il faut le mettre DERRIÈRE l'écran !

Le MEG 342C est habillé d'une robe noire soulignée de quelques notes dorées… et d'une barre de LED RGB localisée sous l'écran. Baptisée « SpectrumBar », cette dernière reprend plus ou moins le concept Ambilight des téléviseurs Philips, en offrant un éclairage ambiant correspondant aux couleurs des contenus diffusés à l'écran… le tout de manière très dynamique.

À la différence des téléviseurs de Philips, le moniteur de MSI braque par contre son éclairage ambiant non pas vers le mur derrière l'écran, mais vers le bureau en contrebas. Effet garanti, comme vous pouvez le voir sur la vidéo partagée ci-dessous.

Produit pas encore officiel oblige, on ignore à ce stade son placement tarifaire et sa date de sortie. Compte tenu des technologies embarquées et du positionnement de la concurrence, on peut toutefois imaginer un tarif compris entre 1 000 et 1 500 euros, et un lancement début 2023.