MSI présente ses MPG Artymys : deux nouveaux écrans gamer incurvés de 27" en 165 Hz ou 240 Hz

Principalement habituée à des dalles plus grandes, la gamme MPG Artymis accueille donc deux « petits » nouveaux de 27". Comme leur dénomination l'indique également, ils profitent d'un affichage QD Premium Color pour une meilleure expérience visuelle.

MSI entend donc apporter plus de couleurs sur le marché des écrans PC gamer incurvés, paramétrable selon les envies des utilisateurs grâce à une fonction « calibrage de couleur ». À destination d'un public gamer, ces deux moniteurs peuvent compter sur un très haut taux de rafraîchissement et 1 ms de temps de réponse. Le HDR 400 est également au rendez-vous pour assurer de beaux contrastes dont le ratio est 3000:1.

Pour le confort visuel, ils peuvent compter sur des technologies comme FreeSync Premium Pro et MSI Gaming Intelligence. Cette dernière technologie propose entre autres des fonctionnalités telles que Optix Scope, Smart Crosshair ou Nightvision pour offrir un certain avantage compétitif dans les jeux multijoueur. Côté connectique, les deux écrans embarquent un DisplayPort 1.2a, deux ports HDMI 2.0b et port USB TypeC.

Si l'on connaît déjà tout d'une fiche technique qui se révèle extrêmement solide pour ces deux nouveaux écrans gamer MSI, reste encore à en connaître la disponibilité et le prix, qui n'ont pas encore été communiqués. À noter que le MPG Artymis 273CQR est quant à lui commercialisé environ 600 euros. L'ajout de la technologie QD Premium Color pourrait donc se payer à prix fort.