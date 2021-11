Xiaomi commercialise deux nouveaux moniteurs, dont un gaming, à un prix alléchant

Il propose ainsi une définition de 2 560 x 1 440 pixels sur 165 Hz et dispose d'une certification HDR 400. Son temps de réponse est de 4 ms gris à gris, et le constructeur annonce une couverture du gamut DCI-P3 de l'ordre de 95 %. Sa luminosité est communiquée à 300 cd/m2 et son taux de contraste à 1000:1. L'écran est en outre compatible Adaptative Sync pour réduire les risques de tearing dans les jeux.

Côté connectique, on dénombre un DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 et une prise jack.