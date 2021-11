Xiaomi dévoile son système de refroidissement liquide pour smartphone

Mais de nos jours, nos smartphones sont de plus en plus puissants. Bien que des solutions soient trouvées pour éviter la chauffe des processeurs, il est indéniable que certaines utilisations très gourmandes viendront tout de même augmenter la température à l'intérieur de ces petits objets remplis de technologies. Puisqu'il est complètement inenvisageable d'y installer des ventilateurs, les marques doivent faire chauffer les services de recherche et développement pour trouver des solutions cohérentes.