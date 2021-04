Redmi se lancerait dans les smartphones gaming dès la fin avril

Pour l'heure, le smartphone gaming de Redmi n'est prévu qu'en Chine. Et quand on sait la maigre popularité de la pratique du jeu mobile dans nos contrées, on ne lui en tiendra pas rigueur. Or, dans les pays asiatiques, ce n'est pas la même limonade.

Porteur, le marché du smartphone gaming voit déjà s'affronter de nombreux concurrents comme ASUS, Nubia, Lenovo ou BlackShark. Redmi s'insèrerait donc dans un marché déjà bouillonnant, mais ce qui fait la force de la marque, c'est son positionnement tarifaire — souvent à la limite de l'indécence au vu de la proposition technique.