Lenovo annonce son Legion Phone Duel 2 : un smartphone gamer à refroidissement actif

L'appareil est équipé d'un immense écran AMOLED de 6,92 pouces avec définition FHD+ 1080p et une fréquence de rafraichissement de 144 Hz pour la fluidité de l'image. Il offre aussi un taux d'échantillonnage de 720 Hz pour une meilleure réactivité des contrôles tactiles.

Pour ne pas perturber l'expérience de jeu, pas d'encoche ou de poinçon, c'est une caméra frontale 44 Mp de type pop-up qui est proposée ici, avec une originalité : elle est dissimulée non pas dans la tranche supérieure du smartphone mais sur un côté, un smartphone gaming étant censé être utilisé à l'horizontale. Idéal pour streamer depuis son mobile, moins pour prendre des selfies au quotidien.

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est bien entendu équipé de la puce la plus performante du marché : le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Celui-ci est accompagné d'une quantité de mémoire assez dingue : 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 ou 512 Go d'espace de stockage UFS 3.1.