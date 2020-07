Lenovo lance son smartphone gaming Legion Phone Duel

Le Lenovo Legion s'articule ainsi autour d'un large écran AMOLED de 6,6", compatible 144 Hz. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 865 Plus (compatible 5G et dual SIM), couplé à 8, 12 ou 16 Go de RAM (sans oublier un stockage de 256 ou 512 Go, en UFS 3.1).

Le smartphone est par ailleurs doté d'une « dual battery » de 5 000 mAh, avec la possibilité de recharger cette dernière en 30 minutes grâce à la recharge 90W. À l'arrière, on retrouve un double capteur photo, emmené par un capteur principal de 64 mégapixels.