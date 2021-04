OPPO lance 3 nouveaux smartphones 5G sous la barre des 350€

Enfin pour la photo, on retrouve sensiblement la même configuration que sur le A94 5G. Un grand-angle 48 mégapixels, un ultra grand-angle 8 mégapixels et un duo 2 mégapixels.

OPPO A54 5G : la 5G à partir de 260€

Le plus abordable des trois nouveaux smartphones ne démérite pas, face au A74. En réalité, il dispose du même écran 6,5 pouces, du même SoC Snapdragon 480 et — une nouvelle fois — de la même configuration photo. Même chose pour la batterie et la recharge rapide.

Ce qui change ? Son bagage de mémoire vive et de stockage passe à 4 Go et 64 Go, ce qui pourrait s'avérer un peu léger pour les personnes naviguant rapidement entre différentes applications.