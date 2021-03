OPPO Find X3 : toutes les informations à retenir sur la nouvelle gamme

De plus, l'OPPO Find X3 Pro bénéficiera d'un regain de puissance grâce au processeur Snapdragon 888 et à la carte graphique Adreno 660. Une version avec 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go sera commercialisée, et ici c'est le système d'exploitation ColorOS 11.2 avec Android 11 qui habillera le tout.

Des éléments essentiels tels que le capteur d'empreintes digitale et la reconnaissance faciale restent d'actualité. Autre bon point, la certification d'étanchéité IP68 est assurée.