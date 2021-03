Oppo Find X3 : comment suivre les annonces en direct ?

Ces smartphones OPPO Find X3 couvriront une large gamme et nous aurons bien évidemment le plaisir de voir le nouveau flagship de la marque en action. Nous devrions aussi assister à l'officialisation de modèles plus abordables histoire de convenir à un plus large public. Nous serons bientôt fixés !



Avec cet événement, OPPO tentera d'assurer son statut de marque de smartphone numéro 1 en Chine. Ainsi, la gamme Find X3 permettra au fabricant d'assumer son rang et surtout de poursuivre sa montée en puissance sur le continent européen. Un résumé des annonces sera bien évidemment disponible sur Clubic dans la journée !