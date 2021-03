Asus lance les ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate

Aussi, ce modèle Pro peut monter jusqu’à 512 Go de stockage interne, et s’accompagne du ventilateur externe AeroCool 5. Notez que ce dernier a aussi été revu, et offre deux boutons entièrement configurables. Au total, ce sont pas moins de 18 boutons qui peuvent être configurés sur le ROG Phone 5 Pro en plus des interactions tactiles.

Le ROG Phone 5 Ultimate pour toujours plus de puissance

Au sommet de la pyramide, on trouvera cette année le ROG Phone 5 Ultimate. Un smartphone en édition très limitée, précise Asus, qui se distingue par une configuration un peu plus costaude que les autres : il peut embarquer 18 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage. Une première dans le monde Android.

Il peut lui aussi être personnalisé grâce aux scénarios RGB, à la différence que les siens seront monochromes. Le dos du téléphone bénéficiera d’un rendu « satin mat », et pourra également servir de bouton de raccourcis comme le modèle Pro.