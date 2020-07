Nubia officialise le RedMagic 5S : une version plus performante du RedMagic 5G

Ce nouveau modèle sera disponible le 1er août en Chine au tarif de 3 799¥ (environ 542$) pour la configuration 8+128 Go. Comptez 4 399¥ (628$) pour 12+256 Go et enfin 4 999¥ (713$) pour 16+256 Go. Le Ice Dock se négociera pour sa part à 179¥ (25$).

Via : Neowin