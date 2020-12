Nubia tease un nouveau smartphone Red Magic avec un panneau arrière qui change de couleur

Au fil des années, les constructeurs ont souvent essayé de se démarquer en travaillant sur le panneau arrière des smartphones : le verre a remplacé le plastique sur le haut de gamme, les coloris sont devenus plus originaux et les marques chinoises ont durant un temps souvent proposé des « effets miroir » avec reflets.

Et il semble que de nouvelles technologies viennent encore s'intégrer pour offrir de nouvelles expériences. On se rappelle du Concept One présenté par OnePlus au CES 2020, dont le verre pouvait changer de couleur pour rendre les capteurs photo invisibles.

Plus récemment, Vivo déclarait plancher sur un smartphone dont le panneau peut changer de couleur, du bleu au gris. Encore un autre concept que l'effet d'opacité-transparence de Nubia.