CES 2022 : MSI lance un moniteur gaming équipé d'une dalle Mini-LED 1440p, 300 Hz et HDR 1000

Et ce n’est pas fini, car la présence d’un tel rétroéclairage permet à l’écran de monter très haut en luminosité. MSI n’annonce pour le moment aucun chiffre, mais le MEG 271Q Mini LED affiche bien une certification VESA Display HDR1000, ce qui est bon signe.



Peu d’autres informations ont été divulguées à propos de cet écran. On sait qu’il sera certifié G-Sync Ultimate , qu’il offrira un temps de réponse GtG de 1 ms, ou encore qu’il couvre 97 % de l’espace DCI-P3. Une telle valeur ne laisse pas trop de doute quant à la présence de Quantum Dots au sein d’un film QDEF. Enfin, le Mini-LED devrait permettre d’offrir une image plus dynamique et contrastée, un point qui fait souvent défaut aux dalles IPS.



Date de lancement et tarif n’ont pour le moment pas été communiqués.