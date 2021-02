MSI : une nouvelle Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO et un nouvel écran gamer incurvé

Nous l'avons dit, MSI annonce aussi un nouveau moniteur pour les joueurs. Baptisé MPG ARTYMIS 343CQR, ce dernier peut porter à son crédit une dalle 21:9 UWQHD (3 440 par 1 440 pixels) de 34 pouces, incurvée 1000R. Cet écran profite de la technologie d'affichage VA, d'un rafraîchissement 165 Hz et d'un contraste de 3000:1. On retrouve enfin un temps de réponse de 1 ms et une luminance maximale estimée par MSI à 550 nits.

Ce moniteur, dont les visuels promotionnels semblent tout droit sortis du début des années 2000, arbore pour le reste une entrée DisplayPort, deux entrées HDMI 2.0 et un port USB-C (DisplayPort). Pour y connecter des périphériques, on pourra aussi compter sur deux entrées USB-A 3.2 Gen 1 et un port USB-C 3.2 Gen 1. MSI annonce enfin une certification Vesa Display HDR1000 pour la dalle VA de son MPG ARTYMIS.

Nous avons contacté les représentants français de la marque pour connaître le prix et le créneau de lancement de ce nouveau moniteur gaming.