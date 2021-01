CES 2021 : MSI renouvelle ses laptops gaming, sans s'appuyer sur AMD

Pour son duo GP66 / 76 Leopard (15,6 et 17,3 pouces, respectivement), MSI change cette fois la formule par rapport aux modèles que l'on connaissait jusqu'à présent. L'appareil profite d'un nouveau design et d'un châssis transfiguré. Ce dernier reprend en partie les lignes du GE66, notamment en termes de charnière et de dissipation, mais avec un enveloppe plus fine et plus élégante.

Côté composants, MSI réduit le nombre d'options disponibles par rapport à son modèle haut de gamme. Châssis plus fin oblige, on troque ainsi le Core i9-10980HK pour un Core i7-10870H pour un niveau de performances déjà très confortable.

Aux côtés de cette puce Comet Lake-H (14 nm), MSI choisi de proposer une RTX 3070 ou une RTX 3060, au choix. Les deux appareils disposeront pour le reste d'un écran Full HD IPS de 144 Hz (en 17,3 pouces comme en 15,6 pouces), d'un maximum de 64 Go de DDR4 à 3200 MHz et de deux slots M.2. Le Wi-Fi 6 sera aussi au programme, mais on se limite cette fois à une batterie de 65 Wh, tandis que la webcam reste en 720p.