G-Sync Ultimate : NVIDIA réduit ses exigences pour les écrans de demain... bonne ou mauvaise nouvelle ?

Finalement, même si l’on peut voir cette révision comme un « allègement » des exigences du côté de NVIDIA, cela reste une bonne nouvelle pour les joueurs. Le G-Sync Ultimate ne se cantonnera en effet plus à un petit nombre de dalles trop onéreuses en raison des technologies à déployer pour dépasser les 1 000 nits. La certification apparaitra donc sur un plus large panel de moniteurs, garantissant des seuils de performances minimums qui restent plus élevés sur tous les points (sauf la luminosité) que ceux des écrans G-Sync et G-Sync compatible.